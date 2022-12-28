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Президенты России и Кубы провели телефонные переговоры

22:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем обсудил вопросы двустороннего сотрудничества стран, в том числе в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подтвердили готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию 19–22 ноября «при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны», добавили в Кремле.

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