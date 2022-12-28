Президенты России и Кубы провели телефонные переговоры
22:00 28.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры подтвердили готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию 19–22 ноября «при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны», добавили в Кремле.
НОВОСТИ
- 21:45 28.12.2022
- Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов на иностранные самолеты
- 21:00 28.12.2022
- Канала для диалога по Украине между РФ и США нет - Лавров
- 20:30 28.12.2022
- Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
- 20:00 28.12.2022
- Лавров пояснил, в каких границах должны быть освобождены вошедшие в РФ территории
- 19:30 28.12.2022
- В Китае начали строить «зеленую» мегаэлектростанцию
- 19:15 28.12.2022
- Росстат опубликовал данные по урожаям сельхозпродукции в 2022 году
- 18:55 28.12.2022
- В Минцифры считают "вредным" ограничение выезда за границу IT-специалистов
- 17:40 28.12.2022
- Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
- 17:38 28.12.2022
- Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 миллиарда рублей в 2022 году
- 17:12 28.12.2022
- Россияне смогут запретить сделки со своей недвижимостью через портал госуслуг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать