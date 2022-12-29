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РФ в 2022 г. увеличила поставки удобрений в Индию втрое, на Ближний Восток — на 40%

09:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в этом году увеличила поставки минеральных удобрений в Индию почти в три раза, на ближний Восток, преимущественно в Турцию, — на 40%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

«Лидером здесь является Индия. По предварительным данным, экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в 3 раза, до 3,6 млн тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений», — отметил Гурьев, говоря об альтернативных маршрутах поставок.

По его словам, экспорт удобрений на Ближний Восток, прежде всего в Турцию, вырос на 40%, до 700 тыс. тонн. Кроме того, существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран.

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