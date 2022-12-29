В подконтрольном Киеву Запорожье ночью прозвучало не менее пяти взрывов — Рогов
09:05 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять взрывов прозвучало минувшей ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Этой ночью вслед за „цветением“ „Гераней“ на временно оккупированной режимом Зеленского территории Запорожской области были прилеты, — написал он в своем телеграм-канале. — Несколько взрывов (не менее пяти) начались в 00:57 и закончились в начале второго».
По предварительной информации, уточнил Рогов, целями ударов «были склады и позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья — Камышевахе на юге и Вольнянске на севере, — а также инфраструктурные объекты».
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