В подконтрольном Киеву Запорожье ночью прозвучало не менее пяти взрывов — Рогов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять взрывов прозвучало минувшей ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Этой ночью вслед за „цветением“ „Гераней“ на временно оккупированной режимом Зеленского территории Запорожской области были прилеты, — написал он в своем телеграм-канале. — Несколько взрывов (не менее пяти) начались в 00:57 и закончились в начале второго».

По предварительной информации, уточнил Рогов, целями ударов «были склады и позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья — Камышевахе на юге и Вольнянске на севере, — а также инфраструктурные объекты».