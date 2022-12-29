Баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря — Вучич
09:20 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Баррикады на севере Косова и Метохии начнут разбирать 29 декабря, это займет от 24 до 48 часов. Об этом заявил в ночь на четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам встречи с представителями Косова и Метохии в городе Рашка. Трансляцию обращения ведет телеканал «Пинк».
«Завтра в утренние часы начнется разбор баррикад. Это непросто и невозможно сделать за 2 часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны», — заявил Вучич.
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