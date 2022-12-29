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НОВОСТИ

В отношении экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ

10:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

«В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ“). В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», — сообщили в правоохранительных органах.

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