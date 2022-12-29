СМИ сообщили о взрывах в Киеве
10:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы звучат в Киеве в четверг утром, сообщает издание «Страна».
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Днепре, Никополе, Сумах и Харькове.
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