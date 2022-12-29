Снижение ВВП России в 2022 году составит порядка 2,7% — Силуанов
11:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спад ВВП России по итогам года составит порядка 2,7%, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, в 2023 году снижение экономики может продолжиться.
«Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка до 2,7% за текущий год, еще возможно продолжится снижение по нашим прогнозам в следующем году. Хотя будем делать все, чтобы в следующем году возможно уже выйти на положительные тренды», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Россия-24».
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