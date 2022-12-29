Во многих регионах Украины произошли взрывы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторная волна взрывов слышна в Киеве и Одессе, сообщает в четверг утром издание «Клименко тайм». Информацию о взрывах в столице Украины подтвердил мэр города Виталий Кличко.

О взрывах в Киеве и Одессе также сообщали ТАСС очевидцы.

Также сообщается о взрывах в Житомирской, Ивано-Франковской областях и Харькове. Львов практически полностью остался без света. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.