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НОВОСТИ

Во многих регионах Украины произошли взрывы

11:05 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторная волна взрывов слышна в Киеве и Одессе, сообщает в четверг утром издание «Клименко тайм». Информацию о взрывах в столице Украины подтвердил мэр города Виталий Кличко.

О взрывах в Киеве и Одессе также сообщали ТАСС очевидцы.

Также сообщается о взрывах в Житомирской, Ивано-Франковской областях и Харькове. Львов практически полностью остался без света. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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