Завершена полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в четверг на совещании с открытия трех подстанций в Крыму в формате ВКС.

«Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ», — сказал Грабчак.