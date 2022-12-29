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В России выявили 6 146 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 146, летальных исходов из-за ковида — на 56. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 202 случая заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии — 21 787 172 и 393 604 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 815 против 8 110 днем ранее, до 21 192 592.

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