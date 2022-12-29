В новых регионах России будет развиваться программа льготной ипотеки — Хуснуллин
12:05 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа льготного ипотечного кредитования будет доступна в новых регионах РФ, соответствующее решение уже принято правительством. Об этом в четверг после заседания правкомиссии по региональному развитию сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Будем развивать ипотеку на новых территориях — решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать. Она будет в небольших объемах, но это тоже задел на будущее для рынка жилищного строительства», — сказал он.
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