В новых регионах России будет развиваться программа льготной ипотеки — Хуснуллин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа льготного ипотечного кредитования будет доступна в новых регионах РФ, соответствующее решение уже принято правительством. Об этом в четверг после заседания правкомиссии по региональному развитию сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Будем развивать ипотеку на новых территориях — решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать. Она будет в небольших объемах, но это тоже задел на будущее для рынка жилищного строительства», — сказал он.