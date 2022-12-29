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НОВОСТИ

Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит около 12% — Силуанов

13:05 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России по итогам текущего года будет на уровне порядка 12%. Об этом в четверг в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Думаю, что мы неплохо поработали. Главное, что нам удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%, хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше», — сказал он.

Ранее Минэкономразвития РФ в обзоре текущей ценовой ситуации сообщало, что годовая инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря 2022 года замедлилась до 12,19% против 12,35% неделей ранее.

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