ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ, передававшего ВСУ координаты ВС РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб, передававшего сведения о дислокации российских военнослужащих для нанесения артиллерийских ударов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах РФ. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», — сообщили в ЦОС.