В Запорожье введены экстренные отключения электроэнергии и нет воды — Рогов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии действуют во многих районах подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во многих районах подконтрольного режиму Зеленского города Запорожье введены экстренные отключения электричества и пропала вода», — написал он в своем телеграм-канале.