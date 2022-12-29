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В Запорожье введены экстренные отключения электроэнергии и нет воды — Рогов

14:12 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии действуют во многих районах подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во многих районах подконтрольного режиму Зеленского города Запорожье введены экстренные отключения электричества и пропала вода», — написал он в своем телеграм-канале.

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