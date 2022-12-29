Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг принимает по видеосвязи участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях, что ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

Так, судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передадут флоту атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов». Кроме того, на воду будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».