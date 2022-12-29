0
0
0
НОВОСТИ

Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ

14:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг принимает по видеосвязи участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях, что ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

Так, судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передадут флоту атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов». Кроме того, на воду будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 29.12.2022
Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии - глава Минобороны
0
93
13:05 29.12.2022
Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит около 12% — Силуанов
0
122
13:00 29.12.2022
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в Саратовской области — губернатор
0
138
12:32 29.12.2022
Идея Киева о «мирном саммите» в ООН является бредовой, это пиар-акция США — Захарова
0
200
12:20 29.12.2022
В Москве выявили 1 661 случай заражения коронавирусом за сутки
0
193
12:05 29.12.2022
В новых регионах России будет развиваться программа льготной ипотеки — Хуснуллин
0
205
12:00 29.12.2022
В России выявили 6 146 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
227
11:32 29.12.2022
Завершена полная интеграция энергосистем Крыма и остальной части РФ
0
257
11:20 29.12.2022
Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
0
241
11:05 29.12.2022
Во многих регионах Украины произошли взрывы
0
382

Возврат к списку