Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин
14:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство в рамках госпрограммы вооружений еще четырех новых атомных ракетоносцев семейства «Борей-А» обеспечит безопасность России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на церемонии подъема военно-морского флага на поступающих в состав флота кораблях.
Как отметил Путин, на принятом сегодня в состав ВМФ атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» семейства «Борей-А» стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности ядерных морских сил РФ.
«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — подчеркнул президент.
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