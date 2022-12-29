Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство в рамках госпрограммы вооружений еще четырех новых атомных ракетоносцев семейства «Борей-А» обеспечит безопасность России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на церемонии подъема военно-морского флага на поступающих в состав флота кораблях.

Как отметил Путин, на принятом сегодня в состав ВМФ атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» семейства «Борей-А» стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности ядерных морских сил РФ.

«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — подчеркнул президент.