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НОВОСТИ

Украинская ракета упала на территории Белоруссии

15:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская ракета комплекса С-300 упала сегодня на территории Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА. Инцидент произошел в промежутке с 10:00 до 11:00. О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко.

По информации агентства, рассматриваются две версии: «залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше», и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.

В Минобороны Белоруссии уточнили место падения ракеты - у города Иваново Брестской области.

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