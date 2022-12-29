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В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет

15:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осколками сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе, пострадавших нет, написал в соцсети в четверг губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы. В социальных сетях также распространяется информация об эвакуации детских садов. Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме», — написал губернатор.

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