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Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты

16:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За публичное осквернение георгиевской ленты теперь предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

По действующему законодательству публичное осквернение символа воинской славы гражданином карается штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

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