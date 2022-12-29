Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За публичное осквернение георгиевской ленты теперь предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

По действующему законодательству публичное осквернение символа воинской славы гражданином карается штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.