Путин освободил учителей и юристов из стран ЕАЭС от подтверждения квалификации в России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, согласно которому педагоги и юристы освобождаются от необходимости подтверждать в России документы об образовании, выданные в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий закон опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе был подписан главами государств — членов ЕАЭС в Москве 31 марта 2022 года. Документ призван устранить выявленные в правоприменительной практике пробелы в правовом регулировании и корректировать отдельные положения договора.

«Гражданин государства — члена ЕАЭС, претендующий на занятие педагогической и юридической деятельностью, не будет проходить установленную законодательством РФ процедуру признания документов об образовании, выданных в этих государствах», — говорится в документе. Кроме того, документы этих граждан об ученых степенях и ученых званиях, выданные в соответствии с законодательством стран ЕАЭС, признаются в государстве трудоустройства в соответствии с отдельными международными договорами в рамках союза.

Также граждане ЕАЭС могут без выезда за пределы государства изменить цели пребывания в нем. Для этого нужно обратиться в компетентные органы страны ЕАЭС лично или через интернет. Условием для этого должно быть наличие трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем или заказчиком работ из страны — члена Евразийского экономического союза.