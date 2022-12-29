Путин освободил учителей и юристов из стран ЕАЭС от подтверждения квалификации в России
16:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, согласно которому педагоги и юристы освобождаются от необходимости подтверждать в России документы об образовании, выданные в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий закон опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе был подписан главами государств — членов ЕАЭС в Москве 31 марта 2022 года. Документ призван устранить выявленные в правоприменительной практике пробелы в правовом регулировании и корректировать отдельные положения договора.
«Гражданин государства — члена ЕАЭС, претендующий на занятие педагогической и юридической деятельностью, не будет проходить установленную законодательством РФ процедуру признания документов об образовании, выданных в этих государствах», — говорится в документе. Кроме того, документы этих граждан об ученых степенях и ученых званиях, выданные в соответствии с законодательством стран ЕАЭС, признаются в государстве трудоустройства в соответствии с отдельными международными договорами в рамках союза.
Также граждане ЕАЭС могут без выезда за пределы государства изменить цели пребывания в нем. Для этого нужно обратиться в компетентные органы страны ЕАЭС лично или через интернет. Условием для этого должно быть наличие трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем или заказчиком работ из страны — члена Евразийского экономического союза.
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