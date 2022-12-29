Россияне могут отказаться от предоставления биометрии для получения услуг - закон

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе, закрепляющий также право на отказ граждан от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг. Соответствующий документ опубликован в четверг.

Биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Закон также определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть, гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.