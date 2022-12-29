Россияне могут отказаться от предоставления биометрии для получения услуг - закон
17:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе, закрепляющий также право на отказ граждан от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг. Соответствующий документ опубликован в четверг.
Биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Закон также определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть, гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.
НОВОСТИ
- 16:32 29.12.2022
- Путин освободил учителей и юристов из стран ЕАЭС от подтверждения квалификации в России
- 16:12 29.12.2022
- Европарламент предложил ввести в ЕС право человека на ремонт неисправной техники
- 16:00 29.12.2022
- Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты
- 15:32 29.12.2022
- В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет
- 15:12 29.12.2022
- Германию ждет самый теплый Новый год за все время наблюдений
- 15:00 29.12.2022
- Украинская ракета упала на территории Белоруссии
- 14:32 29.12.2022
- Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин
- 14:12 29.12.2022
- В Запорожье введены экстренные отключения электроэнергии и нет воды — Рогов
- 14:00 29.12.2022
- Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ
- 13:32 29.12.2022
- ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ, передававшего ВСУ координаты ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать