Нидерланды перестанут автоматически давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации
17:12 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище гражданам РФ, которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.
Три месяца назад ван дер Бург заявил, что российские граждане, скрывающиеся от мобилизации, смогут в любом случае оставаться в Нидерландах, поскольку при депортации на родину им грозит уголовное преследование. Однако теперь данное правило будет распространяться только на уже призванных на службу россиян. Решения по их заявлениям пока приниматься не будут, что означает, что они могут автоматически оставаться в Нидерландах.
Однако это правило «не распространяется на дезертировавших российских профессиональных военнослужащих», сказал чиновник.
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