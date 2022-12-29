Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
17:40 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности вводится в России. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в четверг.
Документ дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.
За склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. Также за это может грозить пожизненное лишение свободы. Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.
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