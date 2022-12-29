Россия «нормально относится» к прокачке нефти из Казахстана в ФРГ через «Дружбу» - Новак

18:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова поддержать заявку Казахстана на транзит его нефти через трубопровод «Дружба» в Германию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Да, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы нормально к этому относимся».