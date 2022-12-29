0
0
91
НОВОСТИ

Путин закрыл от публикации декларации о доходах чиновников на время СВО

18:45 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции, следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 29.12.2022
Военным и чиновникам, участвующим в СВО, Путин временно разрешил не подавать декларации о доходах
0
47
15:32 29.12.2022
В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет
0
98
15:00 29.12.2022
Украинская ракета упала на территории Белоруссии
0
112
14:32 29.12.2022
Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин
0
117
14:00 29.12.2022
Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ
0
124
13:00 29.12.2022
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в Саратовской области — губернатор
0
126
10:32 29.12.2022
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
0
168
09:32 29.12.2022
ВСУ под Северском наращивают свои силы и укрепляют позиции — Марочко
0
164
20:30 28.12.2022
Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
0
281
11:00 28.12.2022
В Харькове слышны взрывы
0
359

Возврат к списку