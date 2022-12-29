Путин закрыл от публикации декларации о доходах чиновников на время СВО

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции, следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — говорится в документе.