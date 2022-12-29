Военным и чиновникам, участвующим в СВО, Путин временно разрешил не подавать декларации о доходах

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин временно освободил военнослужащих — участников специальной военной операции и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов. Такой пункт содержится в опубликованном в четверг указе главы государства.

Отмечается, что решение будет действовать «в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».