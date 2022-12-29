Помощь участникам СВО не будет рассматриваться как подарки и запрещаться - Указ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь участникам СВО и командированным в зону спецоперации госслужащим выведена из-под запрета на получение военными и чиновниками подарков, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, такой запрет не будет распространяться «на вознаграждения и подарки гуманитарного (благотворительного) характера, получаемые в связи с участием в СВО или непосредственным выполнением задач, связанных с ее проведением» на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.