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НОВОСТИ

Помощь участникам СВО не будет рассматриваться как подарки и запрещаться - Указ

19:00 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь участникам СВО и командированным в зону спецоперации госслужащим выведена из-под запрета на получение военными и чиновниками подарков, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, такой запрет не будет распространяться «на вознаграждения и подарки гуманитарного (благотворительного) характера, получаемые в связи с участием в СВО или непосредственным выполнением задач, связанных с ее проведением» на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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