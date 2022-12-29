Кадыров заявил, что не станет выдвигаться на пост президента России

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что никогда не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации.

«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать», — сказал он в ходе прямой линии в четверг в ответ на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента России.