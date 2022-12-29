Кадыров заявил, что не станет выдвигаться на пост президента России
19:20 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать», — сказал он в ходе прямой линии в четверг в ответ на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента России.
НОВОСТИ
- 18:50 29.12.2022
- Военным и чиновникам, участвующим в СВО, Путин временно разрешил не подавать декларации о доходах
- 15:32 29.12.2022
- В Энгельсе осколками сбитого БПЛА повреждены забор частного дома и гараж, пострадавших нет
- 15:00 29.12.2022
- Украинская ракета упала на территории Белоруссии
- 14:32 29.12.2022
- Новые подлодки с «Булавами» обеспечат безопасность РФ на десятилетия вперед — Путин
- 14:00 29.12.2022
- Путин участвует в церемонии принятия новых кораблей в состав ВМФ
- 13:00 29.12.2022
- Система ПВО уничтожила неопознанный объект в Саратовской области — губернатор
- 10:32 29.12.2022
- СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- 09:32 29.12.2022
- ВСУ под Северском наращивают свои силы и укрепляют позиции — Марочко
- 20:30 28.12.2022
- Раньше Европа занималась безопасностью «без России», а теперь «против России» - Лавров
- 11:00 28.12.2022
- В Харькове слышны взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать