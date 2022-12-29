На Украине теперь власти могут штрафовать любые СМИ без решения суда
20:46 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который станет единым регулятором средств массовой информации. Он получает право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все виды масс-медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.
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