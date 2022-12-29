На Украине теперь власти могут штрафовать любые СМИ без решения суда

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Это следует из данных электронной системы украинского парламента. «Возвращен с подписью президента», — указано в карточке документа.

Новый закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который станет единым регулятором средств массовой информации. Он получает право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все виды масс-медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.