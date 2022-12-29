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НОВОСТИ

На 83-м году жизни скончался знаменитый футболист Пеле

22:18 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни. Об этом в четверг сообщила дочь бразильца Келли Насименту на своей странице в «Инстаграме» (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

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