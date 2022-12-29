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Клиника „Альберт Эйнштейн“ указала причину смерти Пеле

23:10 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественные отказ внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Клиника „Альберт Эйнштейн“ с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск — прим. ТАСС) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», — говорится в сообщении.

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