Клиника „Альберт Эйнштейн“ указала причину смерти Пеле
23:10 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Клиника „Альберт Эйнштейн“ с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск — прим. ТАСС) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», — говорится в сообщении.
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