Клиника „Альберт Эйнштейн“ указала причину смерти Пеле

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественные отказ внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Клиника „Альберт Эйнштейн“ с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск — прим. ТАСС) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]», — говорится в сообщении.