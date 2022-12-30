«Адмирал Горшков» с «Цирконами» возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ — источник

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в следующем году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Выход в море на боевую службу фрегата „Адмирал Горшков“ запланирован на январь 2023 года. Задачи боевого дежурства в Средиземном море он будет решать, имея на борту гиперзвуковые ракеты „Циркон“, — сказал он, отметив, что такое событие произойдет впервые в истории российского флота.