Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утвердил в четверг бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 1,7 трлн долларов, он предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.

«В четверг, 29 декабря 2022 года, президент подписал закон: H. R. 2617, „Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год“, предусматривающий консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года, а также на оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией на Украине и на другие цели», — отмечается в документе.