Киев перебросил в Артемовск и Соледар отряды с иностранными наемниками

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца. Об этом в пятницу сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства ЛНР.

«Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях „Хаммер“ и вооружены натовским оружием», — сказал он.

Марочко отметил, что в каждой группе иностранных наемников есть переводчик, так как «боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском».