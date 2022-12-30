Богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины — Bloomberg
09:00 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наиболее состоятельные граждане России потеряли в 2022 году около 92,6 млрд долларов из-за событий вокруг Украины. Такую версию изложило в четверг агентство Блумберг.
По его сведениям, в феврале совокупное состояние богатейших россиян сократилось на 46,6 млрд долларов. После введения западными странами антироссийских санкций они потеряли еще 47 млрд.
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