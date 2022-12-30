США знают о разворовывании помощи Киеву - Азаров
10:00 30.12.2022 Источник: Известия
Пока украинский президент Владимир Зеленский выполняет поставленные перед ним задачи, Вашингтон будет терпеть воровство финансовой помощи Запада. Об этом 28 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России, — они будут закрывать глаза на это», — сказал Азаров в интервью YouTube-каналу «Мрия».
По его мнению, хищения могут составлять порядка двух десятков миллиардов долларов. Азаров отметил, что киевскому руководству будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит.
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