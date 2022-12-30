«Роснефть» и «Иннопрактика» выпустили атлас «Морские млекопитающие России»

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Издание вышло в специальной серии «Экологические атласы морей России» и содержит научные сведения о 47 видах морских млекопитающих, встречающихся во внутренних водоемах и морях России. Также в атласе есть информация о климатических и океанографических особенностях морей, истории изучения, проблемах охраны морских млекопитающих и основных методах их исследования. Книга окажется интересной не только для представителей профессионального сообщества, но и для всех, кто уделяет внимание вопросам сохранения окружающей среды.

Издание позволяет узнать об особенностях биологии, популяционной структуре, природных и антропогенных угрозах для морских животных. В книге помещены более 60 карт, редкие художественные иллюстрации, а также фотографии из экспедиций «Роснефти». Атлас отражает результаты многолетней работы крупнейшей нефтяной компании по изучению морских млекопитающих – белого медведя и моржа, выполненных в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия. Программа призвана изучить и сохранить популяции редких видов животных-экоиндикаторов, по состоянию которых можно судить о балансе арктических экосистем.

В работе над изданием участвовали специалисты «Арктического научного центра» «Роснефти» и ведущих научных институтов РФ, таких как Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Тихоокеанский институт океанологии ДВО РАН, Мурманский морской биологический институт РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды и РОО «Совет по морским млекопитающим» и др.