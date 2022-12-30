«Роснефть» и «Иннопрактика» выпустили атлас «Морские млекопитающие России»
10:02 30.12.2022
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Издание позволяет узнать об особенностях биологии, популяционной структуре, природных и антропогенных угрозах для морских животных. В книге помещены более 60 карт, редкие художественные иллюстрации, а также фотографии из экспедиций «Роснефти». Атлас отражает результаты многолетней работы крупнейшей нефтяной компании по изучению морских млекопитающих – белого медведя и моржа, выполненных в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия. Программа призвана изучить и сохранить популяции редких видов животных-экоиндикаторов, по состоянию которых можно судить о балансе арктических экосистем.
В работе над изданием участвовали специалисты «Арктического научного центра» «Роснефти» и ведущих научных институтов РФ, таких как Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Тихоокеанский институт океанологии ДВО РАН, Мурманский морской биологический институт РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды и РОО «Совет по морским млекопитающим» и др.
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