Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию республики
11:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) в пятницу единогласно поддержал принятие новой конституции региона. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседаний парламента.
За принятие документа проголосовали все 43 присутствовавших на очередном пленарном заседании депутата. Решение поддержали аплодисментами.
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