0
0
0
НОВОСТИ

Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию республики

11:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) в пятницу единогласно поддержал принятие новой конституции региона. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседаний парламента.

За принятие документа проголосовали все 43 присутствовавших на очередном пленарном заседании депутата. Решение поддержали аплодисментами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 30.12.2022
Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой
0
84
10:30 30.12.2022
Поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру» - генсек НАТО
0
184
10:02 30.12.2022
«Роснефть» и «Иннопрактика» выпустили атлас «Морские млекопитающие России»
0
195
10:00 30.12.2022
США знают о разворовывании помощи Киеву - Азаров
0
192
09:30 30.12.2022
Гуайдо предложил оппозиции назначить новое «временное правительство» Венесуэлы
0
215
09:00 30.12.2022
Богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины — Bloomberg
0
252
08:50 30.12.2022
Киев перебросил в Артемовск и Соледар отряды с иностранными наемниками
0
299
08:40 30.12.2022
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву
0
263
08:30 30.12.2022
«Адмирал Горшков» с «Цирконами» возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ — источник
0
311
23:10 29.12.2022
Клиника „Альберт Эйнштейн“ указала причину смерти Пеле
0
838

Возврат к списку