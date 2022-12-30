Новая конституция ДНР устанавливает приоритет семейного воспитания детей — Пушилин
12:00 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Донецкой Народной Республики в пятницу единогласно принял новую конституцию, передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня мы являемся участниками исторического события. <…> Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, обращаясь к парламенту республики.
Новая конституция Донецкой Народной Республики устанавливает приоритет семейного воспитания детей, создает условия для их всестороннего развития и воспитания патриотизма. Об этом заявил Денис Пушилин.
«Основной Закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии. Тем самым создаются условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей в семье, воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», — сказал он.
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