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Путин пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному Китаю новых успехов

12:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и народу Китая новых успехов.

Во время переговоров по видео-конференц-связи в пятницу российский лидер отметил устойчивое социально-экономическое развитие и укрепление международных позиций Китая под руководством Си Цзиньпина и при лидирующей роли китайской компартии.

«От всей души желаю вам и всему дружественному Китаю новых успехов», — пожелал президент РФ.

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