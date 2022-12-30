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В поле под Волгоградом нашли упавшие обломки неизвестного объекта, жертв нет — власти

13:00 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упавшие обломки неизвестного объекта обнаружили в поле на территории Руднянского района Волгоградской области возле Ильменского сельского поселения. Территория оцеплена, жертв и разрушений нет, сообщил в пятницу ТАСС глава поселения Владимир Плющенко.

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных», — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, объекты обнаружили местные жители, очевидцев момента падения обломков нет, поэтому неизвестно, когда именно они оказались в поле возле поселка.

В пятницу в социальных сетях появилось видео и информация, где местные жители утверждают, что в поле под Волгоградом обнаружены упавшие обломки, похожие на военные объекты.

Ранее металлические обломки были обнаружены в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта. По данным администрации района, вреда инфраструктуре и жителям нанесено не было. Позже, по данным экстренных служб, саперы уничтожили обломки.

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