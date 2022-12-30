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НОВОСТИ

В России выявили 5 810 случаев заражения коронавирусом за сутки

14:00 30.12.2022

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 810, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 146 случаев заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии — 21 792 982 и 393 654 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 695 против 7 815 днем ранее, до 21 200 287.

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