Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%, закрывшись на отметке в 2 154,12 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 39,18%, опустившись до уровня 970,60 пункта, следует из данных торгов. Доллар за год упал на 6,4%, до 69,9 руб., евро — на 12,09%, до 74,3 руб.