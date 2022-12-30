Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%
19:25 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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