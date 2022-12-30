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Россавиация больше не будет сообщать о продлении закрытия аэропортов - СМИ

19:19 30.12.2022 Источник: РБК

Сегодня Росавиация должна была в 50-й раз объявить о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, однако было принято решение прекратить публикацию таких оповещений, рассказали РБК два источника, близких к авиавластям.

По их словам, такое решение принято не Росавиацией, а вышестоящими ведомствами — сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения (NOTAM).

Запрет на полеты при этом сохраняется и на этот раз действует до 8 января, сообщили региональные аэропорты.


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