Украинский кризис "позволяет США нажиться" на продаже оружия Европе – FP
22:22 30.12.2022 Источник: Газета.Ru
Обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy написал, что Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество и стоимость контрактов по продаже оружия, заключенных с союзниками по НАТО в этом году, так как украинский кризис заставил Европу задуматься о наращивании вооружений.
По подсчетам журналиста, в 2021 году правительство Штатов одобрило 14 крупных сделок по оружию с союзниками по Североатлантическому альянсу на сумму около $15,5 миллиарда. «В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около $28 миллиардов с учетом Финляндии», — говорится в статье.
Автор заключил, что Соединенные Штаты остаются основным поставщиком оружия для союзников в Европе в краткосрочной перспективе, что позволяет им нажиться.
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