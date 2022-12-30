Украинский кризис "позволяет США нажиться" на продаже оружия Европе – FP

22:22 Источник: Газета.Ru

Обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy написал, что Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество и стоимость контрактов по продаже оружия, заключенных с союзниками по НАТО в этом году, так как украинский кризис заставил Европу задуматься о наращивании вооружений.

По подсчетам журналиста, в 2021 году правительство Штатов одобрило 14 крупных сделок по оружию с союзниками по Североатлантическому альянсу на сумму около $15,5 миллиарда. «В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около $28 миллиардов с учетом Финляндии», — говорится в статье.

Автор заключил, что Соединенные Штаты остаются основным поставщиком оружия для союзников в Европе в краткосрочной перспективе, что позволяет им нажиться.