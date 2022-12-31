Запад лгал о важности Минских соглашений и готовил Украину к войне - Клишас

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений, чтобы вооружать Украину. Таким образом он прокомментировал в субботу в своем телеграм-канале заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о попытке с помощью Минских соглашений выиграть для Киева время на подготовку к конфликту.



«Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за „отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений“, и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну», — говорится в сообщении.



Клишас назвал западными ценностями XXI века ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, а также отрицание международного права и суверенитета государств. «Если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с „доказательствами наличия химического оружия“ у Ирака (кстати, мы много раз слышали от западных „коллег“, что мир с тех пор очень изменился и они теперь другие), то теперь таким примером будут европейские „гарантии“ Януковичу в 2014 году в Киеве и „гарантии“ по Минским соглашениям», — добавил сенатор.



