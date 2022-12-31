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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI

14:33 31.12.2022 Источник: НГ-Online

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Папе Римскому Франциску послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной Почетного Папы Римского Бенедикта XVI.

"Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей.

Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим Папой в годы его пребывания на Римском престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского Православия. За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого.

От лица Русской Православной Церкви выражаю Вам и пастве Римско-Католической Церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике Которого почивший Понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память!",- говорится в послании, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

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