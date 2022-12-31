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Украинский конфликт показал, что Запад не готов к длительным боевым действиям - СМИ

15:35 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине показал неготовность Запада к ведению длительных боевых действий. Об этом в субботу сообщила газета «Паис».

Издание отмечает, что западные страны столкнулись с трудностями в связи с истощением арсеналов и плохой подготовкой военной промышленности, а потому оказались неготовыми к решению серьезных военных задач. «Вероятно, большое сосредоточение расходов на небольшом числе очень сложных программ по вооружениям также является ошибкой», — сказал эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Уильям Альберке, отметив, что украинский конфликт показал необходимость усовершенствования систем ПВО.

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