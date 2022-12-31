Украинский конфликт показал, что Запад не готов к длительным боевым действиям - СМИ
15:35 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание отмечает, что западные страны столкнулись с трудностями в связи с истощением арсеналов и плохой подготовкой военной промышленности, а потому оказались неготовыми к решению серьезных военных задач. «Вероятно, большое сосредоточение расходов на небольшом числе очень сложных программ по вооружениям также является ошибкой», — сказал эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Уильям Альберке, отметив, что украинский конфликт показал необходимость усовершенствования систем ПВО.
НОВОСТИ
- 16:30 31.12.2022
- В Херсонской области задержаны десять подозреваемых в пособничестве ВСУ - ГУ МВД
- 15:45 31.12.2022
- Медведев назвал главную цель спецоперации на Украине
- 14:33 31.12.2022
- Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI
- 14:25 31.12.2022
- Объявлена дата похорон Бенедикта XVI
- 14:10 31.12.2022
- Запад лгал о важности Минских соглашений и готовил Украину к войне - Клишас
- 13:50 31.12.2022
- Глава Минюста Венгрии считает, что Европарламент переживает моральный кризис
- 12:50 31.12.2022
- Белорусские журналисты получили от Лукашенко в подарок двух кроликов
- 12:40 31.12.2022
- Молдавия получит 250 млн евро от ЕС в будущем году
- 11:30 31.12.2022
- В Европе за декабрь цена на газ упала на 48% - данные ICE
- 10:30 31.12.2022
- В пригороде Луганска обнаружен схрон с боеприпасами и оружием ВСУ - Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать