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НОВОСТИ

В Херсонской области задержаны десять подозреваемых в пособничестве ВСУ - ГУ МВД

16:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в декабре задержали в Херсонской области десять человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД по региону.

«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции за месяц изъяли из незаконного оборота 507 единиц оружия, в том числе 6 автоматов, 28 пистолетов, 2 гранатомета, 1 станковый пулемет и 470 охотничьих ружей, 1 551 снаряд и мину, 212 гранат, более 540 взрывателей и запалов, более 126 тыс. патронов и 11,5 кг пороха, 11 кг взрывчатки и 58 детонаторов.

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