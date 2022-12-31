Путин поблагодарил россиян за милосердие, солидарность и отзывчивость

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за то, что они проявляют чуткость и добросердечие, без всяких указаний объединяются для помощи другим, в том числе поддерживая жителей новых регионов.



«Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний», — отметил глава государства.



Путин поблагодарил соотечественников за «чуткость, ответственность и добросердечие». «За то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело, организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков. Отправляете на отдых детей из новых субъектов федерации», — перечислил президент то, что удалось сделать россиянам в уходящем 2022 году.



