Путин поблагодарил россиян за милосердие, солидарность и отзывчивость
16:40 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний», — отметил глава государства.
Путин поблагодарил соотечественников за «чуткость, ответственность и добросердечие». «За то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело, организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков. Отправляете на отдых детей из новых субъектов федерации», — перечислил президент то, что удалось сделать россиянам в уходящем 2022 году.
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